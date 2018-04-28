Grimsby Town - Notts County maç önü

Grimsby Town ve Notts County, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 45 puanlı Grimsby Town 22. sırada bulunuyor, Notts County 76 puana sahip ve 5. sırada. Grimsby Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Notts County, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 323. İddaa'da Grimsby Town kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Notts County kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Grimsby Town son hafta oynanan Plymouth Argyle maçında 1-1 berabere kaldı.

Notts County, Newport County karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Grimsby Town, evinde 5 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 25 gol yedi.

Notts County, dış sahada 7 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Notts County 27 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.