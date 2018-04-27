Grimsby Town - Notts County maç önü

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Grimsby Town, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Notts County takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 45 puanlı Grimsby Town 22. sırada bulunuyor, Notts County 76 puana sahip ve 5. sırada. Grimsby Town son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Notts County, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 323 kodlu maçı oynayanlar; Grimsby Town galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Notts County galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Grimsby Town önceki hafta Plymouth Argyle mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Notts County, Newport County karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Grimsby Town, 18 gol attı ve 25 gol yedi.

Notts County, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Notts County, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.