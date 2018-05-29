Grindavik - Akranes maçı öncesi rakamlar

Grindavik ve Akranes, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü İzlanda Kupa 1/8 Finaller maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. Ev sahibi Grindavik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Akranes, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 247 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grindavik kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Akranes sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Grindavik son hafta oynanan Fjolnir maçında 2-1 kazandı.

Akranes, Vikingur Olafsvik karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.