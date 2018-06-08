Grindavik - Breidablik maç önü

İzlanda Urvalsdeild maçında Grindavik ile Breidablik, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Grindavik 14 puanla 1. sırada, Breidablik 11 puanla 4. sırada bulunuyor. Grindavik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Breidablik, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 212 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grindavik kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Breidablik sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler.

Grindavik önceki hafta Fjolnir mücadelesinde 2-1 kazandı.

Breidablik, FH Hafnarfjördur karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Grindavik, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Breidablik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Breidablik, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.