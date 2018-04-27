Grindavik - FH Hafnarfjördur maçı rakamları

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Grindavik, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü FH Hafnarfjördur takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Grindavik son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. FH Hafnarfjördur, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 333 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grindavik kazanırsa 3.40, beraberlik çıkarsa 3.30, FH Hafnarfjördur sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler.

Grindavik son haftadaki Fjolnir müsabasında 2-1 kazandı.

FH Hafnarfjördur ise Breidablik maçında 0-1 yenildi.