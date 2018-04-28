Grindavik - FH Hafnarfjördur maçı rakamları

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Grindavik, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü FH Hafnarfjördur takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Grindavik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. FH Hafnarfjördur son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 333 kodlu maçı oynayanlar; Grindavik galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.30, FH Hafnarfjördur galibiyet oranı 1.65.

Grindavik önceki hafta Fjolnir mücadelesinde 2-1 kazandı.

FH Hafnarfjördur ise Breidablik maçında 0-1 yenildi.