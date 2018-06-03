Grindavik - Fylkir maçı rakamları

Grindavik ve Fylkir, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:15. 11 puanlı Grindavik 2. sırada bulunuyor, Fylkir 8 puana sahip ve 7. sırada. Grindavik son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Fylkir son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 421 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grindavik kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.30, Fylkir sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Grindavik son hafta oynanan Fylkir maçında 3-0 kazandı.

Fylkir ise Grindavik karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Grindavik, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Fylkir ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fylkir, 3 gol atarken 7 gol yedi.