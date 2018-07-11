Grindavik - KA Akureyri maç önü

İzlanda Urvalsdeild maçında Grindavik ile KA Akureyri, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Grindavik 17 puanla 5. sırada, KA Akureyri 12 puanla 8. sırada bulunuyor. Grindavik son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. KA Akureyri son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 602. İddaa'da Grindavik kazanır 1.80, berabere biter 3.10, KA Akureyri kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Grindavik son hafta oynanan Fjolnir maçında 2-1 kazandı.

KA Akureyri ise İB Vestmannaeyjar karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Grindavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Grindavik, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

KA Akureyri ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KA Akureyri, 5 gol atarken 12 gol yedi.