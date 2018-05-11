Grindavik - KR Reykjavik düellosu

İzlanda Urvalsdeild maçında Grindavik ile KR Reykjavik, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 3 puanlı Grindavik 5. sırada bulunuyor, KR Reykjavik 3 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Grindavik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. KR Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 267. İddaa'da Grindavik kazanır 3.30, berabere biter 3.20, KR Reykjavik kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Grindavik son hafta oynanan Fjolnir maçında 2-1 kazandı.

KR Reykjavik ise Stjarnan karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Grindavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Grindavik, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

KR Reykjavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KR Reykjavik, 4 gol atarken 4 gol yedi.