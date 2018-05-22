Grindavik - Valur maçı ne zaman?

Grindavik ve Valur, 22 Mayıs 2018 Salı günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi Grindavik 7 puanla 3. sırada, Valur 6 puanla 5. sırada bulunuyor. Grindavik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Valur, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 428 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grindavik kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.30, Valur sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler.

Grindavik son haftadaki Fjolnir müsabasında 2-1 kazandı.

Valur, Vikingur Reykjavik karşılaşmaında 4-3 kazandı.

Grindavik, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Valur, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Valur, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.