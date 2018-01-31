Çocuklarda gribin beyin zarı iltihabına neden olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar, grip aşısının çocuklar için de önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ünüvar, çocukların kış aylarında protein ağırlıklı ve yeşil sebzelerle beslenmesi gerektiğinin de altını çizdi.
"ÖNEMLİ OLAN ELLERİN YIKANMASI, BESLENME VE AŞILANMA"
DHA'nın haberine göre; çocuklarda domuz gribini değerlendiren Prof. Dr. Ünüvar, aşılanmanın da çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Diğer virüslerden çok büyük bir farkı yoktur. Günümüzde uygulanan aşıların içerisinde olan bir virüstür. Aşılı çocukların korunmasının da mümkün olduğu virüs, günümüzde görülenidir. Mevsimsel ve insandan insana bulaşan bir virüstür. Vaka sayısı bu aylarda arttı. Ekim ve mart ayları arasında grip vakası artar ve bu olağan bir şeydir. Burada önemli olan çocuklarımızın ve bizlerin korunmasıdır. Özellikle ellerimizin iyi yıkanması, çocukların beslenmesine dikkat etmek ve çocukların sağlığı için gerekli olan aşıların eksiksiz yaptırılması önemli."
"GRİP AŞISI BELLİ DURUMLARDA DEĞERLENDİRİLMELİ"
Aşıların istenen her dönemde yaptırılabileceğini belirten Prof. Dr. Ünüvar, "Grip aşısı belli durumlarda, belli risk gruplarına göre değerlendirilmeli. Başlandığı ilk yıl 2 doz, sonra yılda tek doz yapılması gerekli; koruyuculuğu sağlamaktadır. Grip aşısı yaptırırsanız korunursunuz, yaptırmazsanız koruyuculuğu otomatik olarak oluşmayacaktır" dedi.
"GRİP VİRÜSÜNÜN BULAŞICILIĞI ÇOK YÜKSEKTİR"
Grip virüsünün bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ünüvar, "Buna bağlı olarak da hasta yükü kısa zaman içerisinde binlerce vakaya çıkabilir. Buna karşın komplikasyon dediğimiz, ciddi tablolar bazı çocuklarda görülebilir. Burada altta risk faktörü olmasa dahi sağlıklı çocuklarda zatürree gelişimi, bazen beyin zarı iltihabı veya diğer bulgular eşlik edebilmektedir. Ancak bunların olasılıkları binde 1 düzeyinde olmaktadır. Düşük bir oran gibi görülse dahi binlerce vaka olduğunda bu oran belli bir sayıda hastayı beraberinde getirir. Bu sebepten ötürü grip ciddi bir hastalıktır. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve belli hastalığı olanlar için önemlidir" dedi.
"GRİP TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK KULLANILMASINA GEREK YOK"
Kış mevsiminde çocukların protein ağırlıklı beslenmesi, yeşil sebzelerden ağırlıklı beslenmesinin de önemli olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ünüvar, grip tedavisinde antibiyotiğin kullanılmaması gerektiğini ancak sadece belli durumlarda doktor önerisiyle belli komplikasyonlar gelişmişse verilebileceğini söyledi.
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