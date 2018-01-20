Grip çoğunlukla üst ve alt solunum yollarında tutunarak solunum yolu hastalığına yol açan, ateş, halsizlik gibi sistemik reaksiyonlara neden olup “İnfluenza” adı verilen virüs tarafından tetiklenen enfeksiyon hastalığına deniyor. Ciddiye alınmaması halinde insan yaşamını tehdit edebilen bu hastalıkla mücadelenin olmazsa olmazlarından birinin de hijyen olduğu belirtiliyor.

Gribin en sık rastlanan iki önemli komplikasyonunun zatürree ve orta kulak iltihabı olduğu belirtiliyor. Diğer önemli komplikasyon olan beyin iltihabı ise nadir görülüyor. Grip geçiren bir kişide sık ve zor nefes alma, hırıltılı solunum, göğüs ağrısı veya bilinç değişikliği gibi belirtiler varsa acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma görülen gripli çocuklarda, gribi taklit eden menenjit, kan akımı ve idrar yolu enfeksiyonu gibi diğer yüksek ateş nedenlerinin ayırt edilmesi için yine doktora başvurulması öneriliyor.

GRİP BELİRTİLERİ

- Burun akıntısı

- Burun tıkanıklığı

- Aksırık

- Öksürük

- Boğaz ağrısı gribin en sık görülen solunum yolu belirtileri arasında bulunuyor.

- Ateş

- Halsizlik

- Baş ağrısı

- Kas ve karın ağrısı

- Kusma

- İshal gibi belirtiler ise sistemik belirtiler arasında yer alıyor.

YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER

- Hastalıkta antibiyotik sadece zatürree ve kulak iltihabı gelişmişse verilmelidir.

- Ateş 3 günden uzun sürerse komplikasyon gelişip gelişmediğini belirlemek amacıyla doktora başvurulmalıdır.

- Grip kişiler ateşli oldukları sürede çalışmamalı, okula gönderilmemelidir

ADIM ADIM EL YIKAMA

Uzmanlar, “Gribi başkalarına bulaştırmamak için öksürük ve aksırık sırasında ağzın kapatılması ve ellerin sıklıkla yıkanması gerek, çünkü hijyen ellerden başlıyor” diyor. Bu noktada yemekten önce, sonra, yemek pişirmeden önce, sonra ve tuvaletten sonra ellerin mutlaka doğru şekilde yıkanması gerekiyor. İşte doğru el yıkamanın kuralları.

- Elleri ıslatıp sabunlayın ve sabun köpürene dek avuç içlerini ovuşturun.

- Her avuç içi ile diğer elin üstünü ovuşturun.

- Parmak aralarını ovuşturun.

- Parmakların arka tarafını ovuşturun.

- Başparmaklarınızın etrafını ovuşturun.

- Her avuç içini parmak uçlarıyla ovuşturduktan sonra ellerinizi durulayıp kurulayın

EN RİSKLİ YER OKUL

İnsanlarla temas ne kadar yoğunsa gribe yakalanma olasılığı o kadar yüksek oluyor. Okullar bir toplumda gribin yayılmasında en etkili yerlerin başında geliyor. Grip en sık aralık ve ocak aylarında görülüyor. Bazen mart ve nisan aylarında ikinci bir salgın da meydana gelebiliyor.

Çocukların eğitim gördükleri sınıflarda hastalık belirtileri başlamadan önceki 1-2 günlük kuluçka sürecinin bulaşıcılığının yüzde yüz engellenmesinin söz konusu olamıyor. Bulaşma olasılığını azaltan önlemler arasında, sınıfın iyi havalandırılması, öğrencilerin el yıkamaya teşvik edilmesi, hastalık belirtileri başlayan çocukların ayrı bir odaya alınması ve aileleri tarafından zaman kaybetmeden eve götürülmelerinin sağlanması gerekiyor.

ÇOCUKLARDA 6 AY-6 YAŞ ARASI RİSKLİ

Altı ay-altı yaş arası çocuklarda gribe daha sık rastlanıyor. Anne karnındaki bebeğe annenin kanından aktarılan bağışıklık elemanları (antikorlar) bebek doğduktan sonraki ilk altı ay, annenin daha önce geçirdiği enfeksiyonlara karşı bebeği koruyor. Bebeğin korunmasına yardımcı olan bu elemanlar altıncı aydan sonra kaybolmaya başlıyor. Bu dönem bittikten sonra bebeğin hastalıklara karşı bağışıklık kazanması, bu hastalıkları geçirmesi yoluyla gerçekleşiyor. 6-7 yaşlarına kadar geçirilen grip enfeksiyonlarına karşı gelişen bağışıklık nedeniyle, gribin 7 yaşından sonra daha az görülmesi bekleniyor.

DOĞRU İLAÇ HASTALIK SÜRESİNİ KISALTIYOR

Altta yatan kronik hastalığı olan kişilerin ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların gribe yakalanmaları durumunda antiviral grip ilacı kullanmaları gerekiyor. Sağlıklı bireyler grip geçirdiklerinde hastalığın ilk 2 gününde antiviral ilaç kullandıkları takdirde hastalık komplikasyon oranlarının azaldığı ve hastalık süresinin 1-2 gün kısaldığı görülüyor. Hastalığın baş ve vücut ağrısı, ateş, öksürük, burun tıkanıklığı gibi rahatsız edici belirtilerini hafifletmek amacıyla kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü ve öksürük azaltıcı ilaçlarda yarar ve yan etki oranının göz önünde bulundurulması gerekiyor.

HASTALIK 5-10 GÜN SÜRÜYOR

Grip, soğuk algınlığından farklı olarak kişinin fizik aktivitesini kısıtlayan bir hastalık olup çoğunlukla okul veya işe gidişe izin vermiyor. Halsizlik, baş ağrısı ve ateş gibi belirtilerle seyreden hastalığı geçiren kişinin evde dinlenmesi ve bol sıvı alması gerekiyor. Baş ağrısı ve vücut ağrıları için ağrı kesici - ateş düşürücü ilaçlar alınması gerekebiliyor. Hastalığın solunum yolu belirtileri 5-10 gün sürüyor.

ÖLÜME GÖTÜREBİLİR

Bağışıklık sisteminde baskılanma olan ve kanser hastalığı bulunan kişiler grip nedeniyle önemli sağlık sorunları yaşayabiliyor. Bu kişilerde virüs daha yaygın enfeksiyon nedeni oluyor. Bunların başında da zatürree geliyor. Hastalık müzmin akciğer ve kalp hastalarında önemli bir ölüm nedeni olarak görülüyor.