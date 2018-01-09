Kış aylarının ortasına gelindi. Özellikle bu soğuk aylarda, çocuktan yetişkine her yaşta görülen hastalıkların başında virüsten kaynaklı grip hastalığı başı çekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Uzun, grip hastalığı ve tedbir yolları hakkında açıklama yaptı.
İHA'nın haberine göre; virüsün birçok alt tipi olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Uzun, "Bir dönemde bu tiplerden biri veya birkaçı ile salgınlar olabilir. Grip virüsünü alan bir kişi hastalığın bir gün öncesinden başlamak üzere ve hastalandıktan yedi veya daha fazla gün boyunca başkalarına hastalığı bulaştırmaya devam edebilir. Hastalığın kuluçka süresi 1-4 gündür. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, eklem-kas ağrısı, baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk en dikkat çeken yakınmalardır" dedi.
Hastalığın bazı kişilerde daha ağır seyrettiğini vurgulayan Dr. Uzun, gebelerin (2. ve 3. trimestr), 2 yaş altı veya 65 yaş üstü kişilerin, kronik hastalığı olanların, bağışıklık sistemi baskılanmış olanların, çok aşırı kiloluların, 18 yaş altı sürekli aspirin kullanması gereken hastaların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Grip aşısı
Grip aşısının da korunmaya ve özellikle hastalığın ağır seyretmesini önlemeye yardımcı en etkili yöntemlerden olduğunu bildiren Yrd. Doç. Dr. Uzun, özellikle aşı olması gereken kişileri şöyle sıraladı:
* 65 yaş ve üstüne,
* Kronik kalp ve akciğer hastalığı olan yetişkinler ve çocuklara (astımlı çocuklar da dahil),
* Böbrek hastalığı olanlara,
* Şeker hastalığı olanlara,
* Bağışıklık sisteminde yetersizlik veya baskılanma durumu olanlara (kanser hastaları, AIDS enfeksiyonu olanlar, organ nakli yapılmış olanlar, steroid ilaç alanlar, kemoterapi ya da radyoterapi uygulananlar),
* Kan hastalıkları tedavisi görmüş veya görmekte olanlara,
* Sağlık personeli ve hastane çalışanlarına,
* Okul, fabrika gibi topluluklarda bulunan kimselere,
* Bakımevlerinde kalan ve sürekli hastalığı olanlara,
* Bakımevlerinde veya diğer risk grubundaki kişilere bakım verenlere yapılmalıdır.
Dr. Cengiz Uzun, "Grip aşısı, kış aylarının başlangıcında kuzey yarım kürede yaşayan insanlara yapılır. Ayrıca Mart, Nisan ayında ikinci salgın dönemi olabileceğinden bu dönemde yaptırmayanlara kış aylarında da aşı yapılabilir" dedi.
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