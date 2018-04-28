Groningen - Excelsior maçı istatistikleri

Groningen ve Excelsior, 29 Nisan 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Groningen 34 puanla 12. sırada, Excelsior 40 puanla 10. sırada bulunuyor. Groningen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Excelsior son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 467. İddaa'da Groningen kazanır 1.65, berabere biter 3.40, Excelsior kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Groningen son hafta oynanan Twente maçında 3-5 kazandı.

Excelsior ise Den Haag maçında 4-1 yenildi.

Groningen, evinde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 21 gol yedi.

Excelsior, dış sahada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Excelsior 25 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.