Groningen - Excelsior maçı istatistikleri

Hollanda Eredivisie maçında Groningen ile Excelsior, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. Groningen 34 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Excelsior 40 puanda ve 10. sırada. Groningen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Excelsior son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 467 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Groningen kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.40, Excelsior sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Groningen son hafta oynanan Twente maçında 3-5 kazandı.

Excelsior, Den Haag karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Groningen, 28 gol attı ve 21 gol yedi.

Excelsior, dış sahada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Excelsior 25 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.