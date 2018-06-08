Grorud - Alta maçı heyecanı

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Grorud ile Alta, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 15 puanlı Grorud 6. sırada bulunuyor, Alta 15 puana sahip ve 4. sırada. Grorud, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Alta, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 216. İddaa'da Grorud kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Alta kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Grorud son hafta oynanan Brumunddal maçında 0-3 kazandı.

Alta ise Skeid maçında 0-1 yenildi.

Grorud, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Grorud, kendi sahasında 7 gol attı, 5 gol yedi.

Alta, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Alta 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.