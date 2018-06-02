Grorud - Baerum maçı heyecanı

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Grorud, 03 Haziran 2018 Pazar günü Baerum takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 15 puanlı Grorud 2. sırada bulunuyor, Baerum 7 puana sahip ve 10. sırada. Grorud, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Baerum son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 374 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grorud kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Baerum sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Grorud son hafta oynanan Brumunddal maçında 0-3 kazandı.

Baerum ise Follo maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Grorud, 6 gol attı ve 3 gol yedi.

Baerum ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Baerum, 1 gol atarken 5 gol yedi.