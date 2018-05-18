Grorud - Nybergsund rakamlar

Grorud ve Nybergsund, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Grorud 9 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Nybergsund 7 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Grorud, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Nybergsund, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 215. İddaa'da Grorud kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nybergsund kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Grorud son hafta oynanan Brumunddal maçında 0-3 kazandı.

Nybergsund ise Raufoss karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Grorud, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Nybergsund ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nybergsund, 2 gol atarken 3 gol yedi.