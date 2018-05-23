GS TV dün kısa bir süre şifresiz yayın yaptı. Taraftarları heyecanlandıran bu olay, GS TV şifresiz yayına mı geçecek? sorusunu akıllara getirdi. GS TV'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SD’den HD’ye geçiş ve yeniden yapılanma sırasında teknik bir aksaklık nedeniyle yayınlarımız Türksat platformunda kısa bir süre şifresiz olarak izlenmiştir. Televizyonumuz, Digiturk platformundan yayınlarına devam etmektedir..." denildi.

GS TV FREKANS BİLGİLERİ

11676 V 24444 Türksat 42E

GS TV NASIL AYARLANIR?

​GS TV kanalını izleyebilmek için çanak antenin Türksat 3A uydusuna ayarlı olması gerekiyor. Türksat 3A uydusuna dönük çanak anten varsa uydu cihazının kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsü açılmalı.

Uydu adı kısmında "Türksat 3A" seçilmeli. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11676 sayısını girilmeli. Polarizasyon kısmında V (Dikey)seçin. Sembol kısmına 24444 sayısını girilmeli. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçer, bu değer değiştirilmeyebilir.

FEC değeri değiştirilmek istenirse, GS TV yayınının FEC'i 3/4 bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayın izlenebilir.