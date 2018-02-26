Her yıl GSMA tarafından Barcelona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nin 2018 ayağı birçok heyecan verici cihazın tanıtımıyla başladı. 1Mart’a kadar sürecek etkinlik ayrıca mobil iletişim teknolojilerinde kat edilen ilerlemeler için de bir vitrin olma özelliğine sahip.

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Etkinlik kapsamında yayınlanan GSMA Mobil Ekonomi raporu, uzmanların mobil pazarın yakın ve uzak geleceğine dair öngörülerini bir araya getirdi.

Rapora göre, 4G ve 5GB iletişim ağlarının artışının önümüzdeki yıllarda hız kazanması bekleniyor. Günümüz küresel iletişim ağının yüzde 29’unu oluşturan 4G’nin 2025 yılına yüzde 53’ünü oluşturması bekleniyor. İlk ticari ağlarının bu yıl kurulması beklenen 5G’nin ise 2025 yılına gelindiğinde küresel mobil iletişimin yüzde 14’ünü sağlayacağı tahmin ediliyor.

Analistler, nesnelerin interneti akımının akıllı evler, akıllı binalar ve akıllı şirketler için geliştirilecek çözümlerle yaygınlaşmaya devam edeceği görüşünde. GSMA uzmanlarına göre, internete bağlı nesnelerin sayısı 2017 ile 2025 yılları arasında üç kat artarak 25 milyara ulaşacak.

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Raporda ayrıca günümüzde 23 GSM operatör tarafından NB-IoT ve LTE-M standartları kullanılarak kurulan 38 ticari nesnelerin interneti ağı olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel mobil abonelerin sayısı geçtiğimiz yıl 5 milyarı aştı ve uzmanlar 2025 yılında bu sayının 5,9 milyara (Dünya nüfusunun yüzde 71’i) ulaşacağını tahmin ediyor. O yılda telefonlarını kullanarak internete bağlanacakların sayısının ise 5 milyar olması bekleniyor. 2017 yılında mobil internete bağlı abonelerin sayısı 3,3 milyar olarak ölçülmüştü.