GTA 5'in en büyük gizemi çözüldü!

GTA 5, hem grafikleriyle hem de senaryosuyla binlerce oyunseverin gönlünü fethetmiş durumda. Yalnızca grafik ve konusuyla değil, aynı zamanda barındırdığı gizemler (Easter Eggs) ve gerçek hayattaki konulara göndermeleriyle de bilinen GTA 5, yapımcı Rockstar Games'in de göz bebeği konumunda.

Öyle ki, oyunda birçok gizem yer alıyor ve keşfedilen gizemlerin hepsi çözülmüş durumda. Ancak GTA 5'te 2013 yılından beri oyuncuların çözemediği bir gizem yer alıyor. Mount Chilliad Mistery (Chilliad Dağı Gizemi) olarak bilinen bu gizem, oyunun çıkışının üzerinden geçen 4 yıl sonunda çözüldü.

Oyunun yapısında, UFO'lar kesinlikle yer alıyor ve gerçek hayattaki Federal Soruşturma Bürosu (FBI)'nun oyuna uyarlanmış hali olan FIB, bu UFO'ları oyuncuların kesinlikle bilmesini istemiyor.

Öte yandan Chilliad Dağı'nda yer alan gizli bölümlerin arkasında bir uzaylı araştırma tesisi bulunduğunu savunan oyuncular, aynı zamanda bu tesiste San Andreas'ten beri oyuna eklenmeyen jetpack'lerin yer aldığını söylüyordu.

GTA 5'in çıkışından bu yana oyuncular bu jetpack'leri bulmayı denediler ancak girişimler sonuçsuz kaldı. Aynı zamanda oyunun yapımcısı Rockstar Games, jetpack'ler hakkında hiçbir açıklamada bulunmadı. Ancak GTA 5'e gelen Doomsday Heist güncellemesiyle beraber oyuncuların yıllardır savunduğu teori doğru çıktı.

Gelen güncellemeyle birlikte Mount Chilliad'ın (Chilliad Dağı) aslında eski ve terk edilmiş bir askeri üs olduğu kanıtlandı. Güncelleme, oyuncuların San Andreas'ten beri karşısına çıkmayan jetpack'leri de oyuna dahil etti.

Gta 5

GTA 5 gizemleri

Mount Chilliad

Chilliad Dağı Gizemi

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Grand Theft Auto

Grand THeft Auto V

Grand Theft Auto 5

Easter Eggs