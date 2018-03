YouTube'daki The Know kanalı, büyük ilgiyle beklenen ve hakkında en ufak bir detay bile paylaşılmayan GTA 6 (GTA VI) hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Yeni oyunun 2021-2022 yılları arasında satışa sunulacağını belirten yorumcular, ana karakterin bir kadın olacağını da ekledi.

Seride bir ilk!

Eğer bu iddia gerçekse seride ilk defa ana karakter kadın olacak ancak tıpkı GTA V'deki gibi kurgunun birden fazla karakter üzerinden ilerleyeceği tahmin ediliyor. GTA VI hakkında paylaşılan bir diğer önemli detay da, Project America kod adıyla anılan oyunun GTA Vice City'nin geçtiği bölgede geçeceği.

Vice City'e dönüyoruz!

Söylentiler doğruysa, serinin en keyifli oyunlarından biri olan Vice City'nin haritası (Miami'den ilham alarak tasarlanmıştı), GTA VI ile geri dönecek. 80'lerde geçen Vice City'e karşın yeni yapımın günümüzde geçeceği tahmin edilse de, bir sürprizle de karşılaşabiliriz. Oyunun tek bir haritada geçmeyeceği de dedikodulardan bir diğeri. Kuzey Florida da yapımcı Rockstar Games'in gündeminde yer alıyor. İki dev harita üzerinde uçakla seyahat ederek geçiş yapmak mümkün olabilir.

GTA Online'ın büyük ilgiyle ve hemen her hafta küçük eklentiler ya da özel etkinliklerle güncellenmesi, yeni GTA'nın geliş tarihini uzatacağa benziyor. Halen satış listelerinde en üst sıralarda yer alan GTA V, resmi olmayan sonuçlara göre tüm zamanların en çok satan üçüncü oyunu konumunda. Yapımcı Rockstar Games'in yaşam eğrisi son derece başarıyla süregelen GTA V'in fişini kolay kolay çekmesi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca bu yıl sonunda satışa sunulacak Red Dead Redemption 2 de, firmanın GTA VI'ya odaklanmasını biraz geciktirecek. The Know kanalının, GTA VI çıkış tarihi için 2021 veya 2022 yorumu, muhtemelen gerçek olacaktır.