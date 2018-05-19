Guabira - Sports Boys Warnes maçı öncesi rakamlar

Guabira ve Sports Boys Warnes, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Bolivya Premier Lig Copa Sudamericana Play Off 2.Aşama F maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Guabira, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sports Boys Warnes, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 441 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Guabira kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sports Boys Warnes sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Guabira önceki hafta Sports Boys Warnes mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sports Boys Warnes ise Guabira karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.