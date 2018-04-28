Guadalajara - Leon maçı heyecanı

Guadalajara ve Leon, 29 Nisan 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 05:06. 15 puanlı Guadalajara 17. sırada bulunuyor, Leon 19 puana sahip ve 13. sırada. Guadalajara, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Leon, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 437 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Guadalajara kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Leon sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Guadalajara son hafta oynanan Necaxa maçında 0-0 berabere kaldı.

Leon ise Cruz Azul maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Guadalajara, 4 gol attı ve 10 gol yedi.

Leon, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Leon 8 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.