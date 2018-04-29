Guadalajara - Leon maçı heyecanı

Guadalajara ve Leon, 29 Nisan 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:06. Guadalajara 15 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Leon 19 puanda ve 13. sırada. Guadalajara, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Leon son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 437 kodlu maçı oynayanlar; Guadalajara galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Leon galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Guadalajara son haftadaki Necaxa müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Leon, Cruz Azul karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Guadalajara, evinde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 10 gol yedi.

Leon, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Leon, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.