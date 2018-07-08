Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, 14 Ağustos 2018'de 40 milyon Euro bonservis bedeliyle La Liga ekiplerinden Barcelona'ya sattığı Brezilyalı Paulinho'yu 1 yıllığına kiraladı!

2015 yılında Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Brezilyalı yıldız, Çin ekibiyle çıktığı 95 maçta 27 gol atmıştı. Paulinho, geçen sezon Katalan ekibiyle 34 lig maçında 9 gollük katkı sağlamıştı.

29 yaşındaki orta saha Barcelona ile hem La Liga hem de İspanya Kral Kupası kazanmıştı.

Paulinho, Guangzhou Evergrande'de oynadığı 3 sezonda 7 kupa kazanmıştı. Tecrübeli yıldız, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Çin Süper Ligi'nde, 2015 yılında da Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.