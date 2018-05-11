Guangzhou - Hebei Zhongji maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Guangzhou ile Hebei Zhongji, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. 17 puanlı Guangzhou 4. sırada bulunuyor, Hebei Zhongji 11 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Guangzhou, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Hebei Zhongji, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 219 kodlu maçı oynayanlar; Guangzhou galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, Hebei Zhongji galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Guangzhou önceki hafta Tianjin Songjiang mücadelesinde 1-2 yenildi.

Hebei Zhongji, Shandong Luneng karşılaşmaında 5-4 yenildi.

Guangzhou, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 5 gol yedi.

Hebei Zhongji, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Hebei Zhongji, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.