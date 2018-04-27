Guangzhou - Jiangsu Shuntian rakamlar

Guangzhou ve Jiangsu Shuntian, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. 14 puanlı Guangzhou 3. sırada bulunuyor, Jiangsu Shuntian 13 puana sahip ve 4. sırada. Guangzhou, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Jiangsu Shuntian son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 251 kodlu maçı oynayanlar; Guangzhou galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Jiangsu Shuntian galibiyet oranı 4.30. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Guangzhou son haftadaki Tianjin Songjiang müsabasında 1-2 yenildi.

Jiangsu Shuntian ise Shanghai East Asia maçında 2-3 kazandı.

Guangzhou, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Guangzhou, kendi sahasında 11 gol attı, 5 gol yedi.

Jiangsu Shuntian, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Jiangsu Shuntian, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.