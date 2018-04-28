Guangzhou - Jiangsu Shuntian rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Guangzhou, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Jiangsu Shuntian takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. Guangzhou 14 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Jiangsu Shuntian 13 puanda ve 4. sırada. Guangzhou son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Jiangsu Shuntian, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 251. İddaa'da Guangzhou kazanır 1.55, berabere biter 3.40, Jiangsu Shuntian kazanır 3.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Guangzhou son haftadaki Tianjin Songjiang müsabasında 1-2 yenildi.

Jiangsu Shuntian, Shanghai East Asia karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Guangzhou, 11 gol attı ve 5 gol yedi.

Jiangsu Shuntian ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jiangsu Shuntian, 7 gol atarken 6 gol yedi.