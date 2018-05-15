Guangzhou - Tianjin Songjiang sahaya çıkıyor

AFC Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu maçında Guangzhou ile Tianjin Songjiang, 15 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. 1 puanlı Guangzhou 9. sırada bulunuyor, Tianjin Songjiang 1 puana sahip ve 10. sırada. Guangzhou, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tianjin Songjiang, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 402. İddaa'da Guangzhou kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Tianjin Songjiang kazanır 5.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Guangzhou son hafta oynanan Tianjin Songjiang maçında 1-2 yenildi.

Tianjin Songjiang, Guangzhou karşılaşmaında 1-2 kazandı.