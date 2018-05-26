Guarani - CRB maçı heyecanı

Brezilya Serie B maçında Guarani ile CRB, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. 7 puanlı Guarani 12. sırada bulunuyor, CRB 6 puana sahip ve 15. sırada. Guarani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. CRB, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 217 kodlu maçı oynayanlar; Guarani galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, CRB galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Guarani son haftadaki Luverdense müsabasında 0-0 berabere kaldı.

CRB, Parana karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Guarani, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

CRB, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. CRB, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.