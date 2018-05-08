Guarani - Criciuma maçı heyecanı

Guarani ve Criciuma, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:15. Guarani son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Criciuma, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 430 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Guarani kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.00, Criciuma sahadan galip ayrılırsa 3.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Guarani son hafta oynanan Luverdense maçında 0-0 berabere kaldı.

Criciuma, Ceara karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Guarani, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Guarani, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Criciuma, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Criciuma 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.