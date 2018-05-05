Guarani - Ponte Preta maçı rakamları

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Guarani, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Ponte Preta takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. Guarani 3 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Ponte Preta 3 puanda ve 15. sırada. Guarani son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ponte Preta son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 417. İddaa'da Guarani kazanır 2.20, berabere biter 2.70, Ponte Preta kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Guarani son haftadaki Ponte Preta müsabasında 1-3 yenildi.

Ponte Preta ise Guarani maçında 1-3 kazandı.

Guarani, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Guarani, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Ponte Preta, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ponte Preta 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.