Guarani - Vila Nova düellosu

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Guarani, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Vila Nova takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:30. Guarani 13 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Vila Nova 14 puanda ve 7. sırada. Guarani son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vila Nova, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 235 kodlu maçı oynayanlar; Guarani galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Vila Nova galibiyet oranı 3.30. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Guarani önceki hafta Internacional mücadelesinde 2-0 yenildi.

Vila Nova ise Londrina karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Guarani, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Guarani, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Vila Nova, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vila Nova 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.