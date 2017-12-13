Guardian: Büyük şirketler siyasi eylemcileri nasıl izliyor?

Guardian gazetesi, İngiltere'de bazı büyük firmaların, özel güvenlik şirketlerine ödeme yaparak kendilerine karşı kampanya yürüten aktivistler hakkında bilgi topladığını ortaya koydu.
Gazete, manşetten yayımladığı haberini, iki özel istihbarat şirketinden sızdırılan yüzlerce belgeye dayandırıyor.
Guardian belgelerin, büyük firmaların siyasi eylemcilerle ilgili olarak özel güvenlik şirketlerine başvurmasının çok yaygın olduğunu ortaya koyduğunu bildiriyor.
Belgelere göre, bu şirketlerin ödeme yaptığı kuruluşların faaliyetleri arasında aktivistlerin arasına casus sokmak da bulunuyor.
Bu casuslar, özel toplantılardan bilgi ve özel belgeler topluyor.
British Airways, Royal Bank of Scotland (RBS), Caterpillar ve Porsche bu yöntemi izleyen şirketler arasında yer alıyor.
Belgelerde, C2i International adlı güvenlik şirketinin, Caterpillar firmasına bilgi iletmek için, 2003 yılında Gazze'de, İsrail ordusuna ait bir buldozeri durdurmaya çalışırken öldürülen ABD'li aktivist Rachel Corrie'nin ailesiyle ilgili bilgi topladığı da görülüyor.
Corrie ailesi, İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini yıkmakta kullandığı öne sürülen buldozerleri İsrail'e sattığı için Caterpillar'a savaş suçlarına iştirak davası açmıştı.
Belgelerde, Rachel'ın annesi Cindy Corrie'nin, bu dava sırasında yürütülen kampanya kapsamında, özel bir grup içinde yaptığı telekonferans görüşmelerinin bilgileri yer alıyor.
Guardian, polisin, özel güvenlik şirketlerinin casusluk faaliyetlerini denetim dışı olmakla eleştirdiğini de yazıyor.
Gazete, 1968'den bu yana emniyetin, casusluk yapması için 1000'den fazla siyasi grubun içine 140'dan fazla polis soktuğunu, enniyet yetkililerinin açıklamasına göre ise özel şirketlerin casuslarının sayısının bunun üzerinde olduğunu bildiriyor.
Gazetenin konuştuğu RBS ve Porsche yetkilileri belli bir dönem söz konusu güvenlik şirketleriyle çalıştıklarını ama artık çalışmadıklarını belirtmiş. Caterpillar ise gazetenin sorularını yanıtlamayı reddetmiş.
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