Guardian: İngiltere'de tarihi geçmiş tavuk etleri piyasaya sürülüyor

Guardian gazetesi ve ITV kanalının birlikte yürüttüğü bir araştırma, İngiltere'nin en büyük tavuk eti üreticisinin tarihi geçmiş tavuk etlerini piyasaya sürdüğünü ortaya koydu.
Guardian'ın birinci sayfasından tam sayfa yayınladığı habere göre ülkedeki tavuk eti üretiminin üçte birini yapan 2 Sister Food Group adlı şirket, etlerin üzerindeki tarihlerle oynayarak piyasaya son kullanma tarihi geçmiş etler sürüyor.
Simon Goodley imzalı haberde İngiltere'nin büyük market zincirleri olan Tesco, Sainsbury's, Marks & Spencer ve Aldi'ye de et üreten şirketin, tavukların kesildiği tarihlerin kayıtlarıyla da oynadığı belirtiliyor.
12 gün boyunca kaydedilen gizli kamera görüntüleriyle de desteklenen araştırmada, şirket çalışanlarının yere düşen tavuk etlerini tekrardan üretim bandına koyduğu, farklı tarihlerde kesilen tavukların etleri karıştırılırken ürünün ambalajındaki en taze etin tarihine yer verildiği aktarılıyor.
Guardian'ın ulaştığı 2 Sisters şirketi, iddiaları yanıtlamak için yeterli zamanı olmadığını belirtirken şirketin avukatları ise "Gıda güvenliği ve hijyen 2 Sisters'ın en temel öncelikleridir. Bu vakalar izole örnekler olabilir ve şirket bunları araştıracak" açıklamasında bulundu.
Gazeteye konuşan bir şirket çalışanı, müdürünün tavuk etlerinin tarihini değiştirmeleri konusunda kendilerine direktif verdiğini söyledi.
İngiltere'de tavuk etlerinin son kullanma tarihi hayvanın kesilmesinden yaklaşık 10 gün sonra olarak belirleniyor.
Etlerin satıldığı market zincirleri de olay hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.
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