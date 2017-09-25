Guardian: İngiltere'deki en etkili insanların yalnızca yüzde 3'ü azınlık gruplardan

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi, ülkedeki en güçlü ve etkili kişilerin yalnızca yüzde 3,4'ünün azınlık kökenli olduğunu yazdı.
Gazetenin Operation Black Vote adlı sivil toplum kuruluşu ile, akademisyenlere danışarak yaptığı araştırmaya göre ülkedeki en etkili yaklaşık bin kişinin içinde azınlıkların oranı nüfusa oranla çok daha az. Bu kişilerden yalnızca 36'sı siyah, Orta Doğulu veya Asyalı kökenden geliyor.
Listede beyaz olmayan kadınların sayısı ise yalnızca yedi.
İngiltere nüfusunun yüzde 12,9'u etnik azınlıklardan oluşuyor.
Araştırmaya göre polis, ordu, Yüksek Mahkeme, güvenlik hizmetleri alanları ile en etkili hukuk ve danışmanlık şirketlerinin liderleri arasında tek bir azınlık mensubu bile yok.
'Beyazlar kulübü siyahları dışarda tutuyor'
İngiltere'deki eşitlik savunucuları, araştırmanın gizli bir ayrımcılığa işaret ettiğini söyledi. Gazeteye konuşan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise "Tüm gençlerin kendilerine örnek alabileceği figürler olmalı. İngiltere'nin azınlık gruplarından insanları desteklemesi önemli" ifadelerini kullandı.
İngiltere'deki Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Rebecca Hilsenrath "Yönetici pozisyonlarında gerçek bir çeşitlilik olmadığı sürece toplumun tamamını temsil ediyor olamayacağız" derken Operation Black Vote Direktörü Simon Woolley de "Siyah veya Asyalıysanız önünüzde hiçbir yol yok. Beyazlar kulübü siyahları tamamen dışarda tutuyor" diye konuştu.
Etnik kökenlere odaklanan araştırma, kadınların da üst düzey rollerde toplumdaki oranlarından az temsil edildiğini ortaya koydu. Listedeki kişilerin yalnızca yüzde 23,6'sının kadın olduğu görülürken Londra Borsası'ndaki FTSE 100 endeksinde yer alan şirketlerdeki adı David olan yöneticilerin sayısı bile kadın yöneticilerin sayısından daha fazla çıktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.