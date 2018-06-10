İspanyol TV 3 kanalına röportaj veren Pep Guardiona, Barcelona'da bir daha teknik direktörlük yapmayacağını açıkladı. Guardiola buna gerekçe olarak da "Ben de takım da aynı değil" dedi.

NTV Spor'da yer alan habere göre 2008'de Barcelona'nın başına harika bir yaşta geçtiğini vurgulayan 47 yaşındaki teknik adam, "Dünyanın zirvesindeydim ve bazı inanılmaz oyuncularla ve genç başkanla (Laporta) orada kaldık. O dönemde acımasız oyuncuların bulunduğu jenerasyonla, dünyanın en iyi futbolcusu Messi de bizimleydi." diye konuştu.

Başkan olarak dönme ihtimalinin sorulması üzerine ise Guardiola, "Başkan mı? Hayır ben bir teknik direktörüm ve yaptığım işte iyiyim. Her şeyi yapamazsınız. Teknik direktörlüğü bıraktığımda, beni golf oynarken bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanamasalar da Barcelona'yı sezonun en iyi takımı olarak nitelendiren Pep, Messi'ye de ayrı bir parantez açtı ve onu eşsiz bir oyuncu olarak nitelendirerek "Messi ile konuşmaya devam ediyorum. Sahada şikayet etmez; ancak hoşlanmadığı şeyleri söyler. Saha dışında ise çok sessiz" diye konuştu.