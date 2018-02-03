Guatemala'nın kuzeyindeki ormanlık alanın altında saklı, antik Maya uygarlığından kalma yapılar tespit edildi.
AA'nın "phys.org" sitesinden aktardığı habere göre, çalışmayı yürüten ekipten Marcello Canuto, havadan yüksek teknoloji lazer tarayıcı kullanan araştırmacıların, El Peten bölgesinde son iki yılda yapılan taramada, Maya dönemine ait yaklaşık 60 bin yapının kalıntısına ulaştığını belirtti.
ABD'deki Tulane Üniversitesi'nden arkeolog Canuto, yeni keşfedilen yapılar arasında, kaldırımlar, evler, teraslar, tören merkezleri, sulama kanalları olan kent merkezlerinin bulunduğunu kaydederek, "Bu bulgular Maya arkeolojisinde bir devrim." ifadesini kullandı.
Bulgular arasında 14 kilometre uzunluğunda bir duvarın yer aldığını belirten Canuto, araştırmacıların, antik Maya uygarlığının daha önceki tahminlerden "çok daha yüksek", 10 milyondan fazla nüfusa sahip olduğuna inandığına işaret etti.
Çalışmada, LİDAR (Işık Saptama ve Uzaklık Tayini) olarak bilinen uzaktan algılama yönteminin kullanıldığını kaydeden Canuto, bu sayede geleneksel arkeolojik yöntemlerden çok daha hızlı keşiflerin yapıldığını ifade etti.
Araştırmanın detaylarının, 11 Şubatta, "National Geographic" kanalında yayınlanacak bir belgeselde gösterileceği bildirildi.
Kolomb öncesi uygarlıkların en önemlilerinden biri kabul edilen Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüştü. MÖ 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan ve MÖ 600'de yükselişe geçen uygarlık, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşamış ve İspanyol işgaliyle sona ermişti. Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeye ulaştığını gösteriyor.
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