Güçlendirilerek tuzaklanan 2 patlayıcı ele geçirildi 

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Mazgirt ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiğini bildirdi.

İHA'nın haberine göre; valilik açıklamasında, "Mazgirt kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, alüminyum tozu ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 adet patlatılmaya hazır EYP düzeneği ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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tuzaklanan 2 patlayıcı

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