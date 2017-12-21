Guerrero'nun cezası 6 aya indirildi

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 33 yaşındaki Guerrero'ya 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Arjantin maçı sonrasında yapılan doping testlerinde kokain maddesine rastlandığı için verilen bir yıllık men cezasının 6 aya indirildiği belirtildi.

Açıklamada, Guerrero'nun cezasının 3 Kasım 2017'den itibaren geçerli olduğu hatırlatıldı. Bu kararın ardından Guerrero, Peru Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edilmesi halinde Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyebilecek.