İzmir’de, oğlunun şiddetine maruz kalan 85 yaşındaki felçli Güher Tokmak’a devlet sahip çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde oğluna “Vurma, bana öldüm” ve “Niye vuruyorsun” diye yalvaran ancak vicdansız oğlunun “Geber” ve “Sus” diye bağırdığı Güher teyze, bir huzurevinde koruma altına alındı. HT Egeli'den Mert Neşet Muslu'nun haberi...

Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, “Güher teyzemiz artık bizim bakım ve korumamız altında. Bundan sonra bakanlık olarak davaya müdahil olunacak. Güher teyzenin şuan için sıkıntısı kalmadı” diye konuştu.

Olayın duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatıyla harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri, pazartesi akşam saat 20.00 sıralarında talihsiz kadının Bayraklı’daki evine gitti. Aynı zamanda koordineli çalışılan 112 ekipleri de Güher teyzenin evine gelindi.

CİDDİ DARP İZİ YOK

Yürüyemeyen Güher Tokmak’a ilk müdahalenin yapılmasının ardından Bornova’daki Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne nakli sağlandı. Burada da detaylı olarak kontrolden geçen Güher teyze, ardından da Karşıyaka’da bir huzurevi’ne nakledildi. Buradaki 118 nolu odaya alınan Güher teyzeye banyo yaptırıldı ve rahat edebileceği bir ortam sağlandı. İlk yapılan tetkiklerde Güher teyzenin vücudunda darp izine rastlanmadığı belirtildi.

TAKİP EDİLECEK

Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, “Olayın duyulmasının ardından Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatıyla harekete geçtik. Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğümüz ekipleri emniyet güçlerimizle koordineli gerçekleştirdikleri çalışma ile teyzemizin bulunduğu eve ulaştı. Evde diğer çocuklarıyla yaşadığını tespit ettik. Anında da gerekli tedbirleri aldık. Sağlık ekiplerimizin de desteğiyle kendisi hastaneye ulaştırıldı. Güher Tokmak’ın burada kontrolleri yapıldı. Ardından da teyzemizi huzurevine aldık. Şu anda bizim bakım ve korumamız altında. Rahat bir şekilde odasında istirahat ediyor. Mevcut durumda hiçbir problemi yok. Bakanlık olarak davaya da müdahil olacağız. İnsani değerlere yaraşmayan davranışı gerçekleştiren şahıs da gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreci Bakanlığımız yakından takip edecek ve insani değerden yoksun kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacaktır. Güher teyzemiz sağlıklı olarak yaşamına devam edecek” dedi.