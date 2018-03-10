Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, adı 90. Oscar Ödül Töreni öncesinde sıkça intihal iddialarına karışan ancak yine de “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” dallarında Oscar’a layık görülen Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro’nun, 31 yıllık eşinden eylül ayında boşandığı ortaya çıktı.



Şubat ayından beri eşi Lorenza Newton ile ayrı yaşadığı öğrenilen 53 yaşındaki yönetmen, Meksikalı Reforma Dergisi’ne verdiği röportajda, “Şubatta ayrıldık ve eylülde boşandık ancak bunu çok insan bilmiyor” diye konuştu.



“The Shape of Water” (Suyun Rengi) adlı filmle adından çok söz ettiren yönetmenin zor günler geçirdiği öğrenildi.

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