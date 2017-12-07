UEFA Avrupa Ligi'nde 6'ncı ve son karşılaşmalar bu akşam oynanacak. Üst tura yükselme mücadelesi veren temsilcimiz Atiker Konyaspor da, Portekiz'de Vitoria Guimaraes deplasmanında 3 puan arayacak. Gruptan çıkma ihtimalini son maça taşıyan Konyaspor'un maçını birçok kişi merakla bekliyor. Peki, Vitoria Guimaraes - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte kritik Vitoria Guimaraes - Konyaspor maçının tüm detayları...

GUİMARAES - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda onadığı 5 maçta, 5 puan toplayarak 3'üncü sırada yer alan temsilcimiz Konyaspor, son maçlar öncesinde gruptan çıkma umudunu sürdürüyor. 23 Kasım'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Marsilya'yı ağırlayan Konyaspor, 90+3'de yediği golle 3 puanı kaçırarak avantajını Fransızların köklü ekibi Marsilya'ya kaptırmıştı. Temsilcimiz Konyaspor'un 3 puandan başka çıkış yolu yok. Vitoria Guimaraes - Konyaspor maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.05'te başlayacak. Kritik karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını ise, Holger Henschel, Rafael Foltyn yapacak. Zorlu Vitoria Guimaraes - Konyaspor maçı Tivibuspor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR NASIL GRUPTAN ÇIKAR?

Temsilcimiz Konyaspor, Portekiz'de Vitoria Guimaraes' konuk olacak. Temsilcimizde tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Ancak Konyaspor'un kaderi yalnızca kendi elinde değil. Temsilcimiz, Vitoria Guimaraes'i mağlup ettiği takdirde, gözler Salzburg - Marsilya karşılaşmasına çevrilecek. Salzburg, evinde Marsilya'yı mağlup ederse Konyaspor, grubu 2'nci tamamlayarak bir üst tura adını yazdıracak. Salzburg karşısında Marsilya 1 puan dahi almayı başarırsa Konyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

KONYASPOR'UN MUHTEMEL KADROSU

Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Mehdi Bourabia, Fofana, Milosevic, Patrick Friday Eze

SON MAÇLAR ÖNCESİ PUAN DURUMU

I GRUBU

1- SALZBURG 11

2- MARSİLYA 7

3- KONYASPOR 5

4- VİTORİA GUİMARAES 4

KONYASPOR'UN GRUPTA OYNADIĞI MAÇLAR VE ALDIĞI SONUÇLAR

Marseille 1 - 0 Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor 2 - 1 Vitoria Guimaraes

Atiker Konyaspor 0 - 2 Salzburg

Salzburg 0 - 0 Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor 1 - 1 Marseille

KONYASPOR DEPLASMANDA KAZANAMADI

Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda oynadığı 2 deplasman maçını da kazanamadı. Zorlu Marsilya deplasmanından eli boş dönen temsilcimiz, Salzburg deplasmanından ise 1 puanla ayrıldı. Deplasmandaki ilk galibiyetini arayan temsilcimiz, gruptaki tek galibiyetini evinde oynadığı Vitoria Guimaraes maçında 2-1'lik skorla aldı.

SERKAN KIRINTILI: UMARIM KAZANAN BİZ OLURUZ

Yeşil-beyazlı kaleci Serkan Kırıntılı ise bir önceki UEFA Avrupa Ligi maçında uzatma dakikalarında yedikleri golden dolayı avantajlarını Olympique Marsilya'ya verdiklerini söyledi.

32 yaşındaki deneyimli kaleci, "Yarın sahaya çıkıp, galip gelip Salzburg takımının da Marsilya ile oynayacağı maçın sonucunu bekleyeceğiz. Futbolda her şey var. Sonuç ne olursa olsun çıkıp elimizden geleni yapacağız. İzleyenlere keyifli bir oyun sergilemek istiyoruz. Umarım kazanan taraf biz oluruz." diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR ÖZDİLEK: GEÇEN SENENİN ÜZERİNE BİRAZ DAHA KOYMAYI BAŞARDIK

EFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'e konuk olacak Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Yarınki maçta tek düşüncemiz kazanmak olacak. Bunun için her yönüyle hazırız." dedi.

Özdilek, karşılaşmanın oynanacağı Afonso Henriques Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Vitoria Guimaraes karşısında galibiyet almalarının tek başına yeterli olmayacağını belirten Özdilek, "Bunun yanında Olympique Marsilya-Salzburg maçından gelecek netice de en az buradaki sonuç kadar önemli. Evimizde oynadığımız Marsilya maçının 1-1 bitmesi, elimizdeki avantajı rakip takıma geçirdi. Galibiyet ümidimizi sürdürecek, beraberlik bizi grubun direkt dışına atacaktır." diye konuştu.

Özdilek, Konyaspor olarak geçen yıl Avrupa'da edindikleri tecrübenin üzerine bu sene biraz daha koymayı başardıklarını kaydetti.