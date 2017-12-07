Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 6. ve son maçında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e konuk oluyor. 5 puanla üçüncü sırada yer alan Konyaspor, bir üst tura yükselmek için rakibini yenmek zorunda!

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VITORIA GUIMARAES: 0 - ATİKER KONYASPOR: 1 (15 ' Bourabia)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 23:05

HAKEM: Daniel Siebert

STAT: Dom Afonso Henriques

YAYIN: Tivibuspor 2

GUIMARAES: Renato, Henrique, Raphael, Garcia, Rocha, Ramos, Hurtado, Celis, Heldon, Vigario, Martins

YEDEKLER: Miguel, Miranda, Moreno, Aurelio, Estupinan, Ferreira, Sturgeon

TEKNİK DİREKTÖR: Pedrp Martins

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Ali, Selim, Moke, Ferhat, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Vedat, Musa, Bourabia, Evouna

YEDEKLER: Carlgren, Filipovic, Skubic, Milosevic, Fofana, İsmail, Friday Eze

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

TUR İÇİN NE GEREKİYOR? Konyaspor'un bir üst tura yükselmesi için için öncelikle bu maçı kazanmak zorunda. Yeşil-beyazlılar bu mücadeleyi kazanırsa, Olympique Marsilya'nın yenilmesini bekleyecek.

KONYASPOR'UN AVRUPA SERÜVENİ

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Atiker Konyaspor, I Grubu'na düştü. Yeşil-beyazlılar gruptaki ilk mücadelesinde Fransa'nın Marsilya ekibine 1-0 mağlup oldu. Temsilcimiz, 2. maçında Vitoria Guimaraes'i içeride 2-1 mağlup ederek kulüp tarihinde Avrupa'daki ilk 3 puana ulaştı. Konyaspor, 3. maçında Avusturya temsilcisi Red Bull Salzburg'u ağırladı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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Konyaspor, Salzburg'la ikinci maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve puanını 4'e yükseltti. 5. hafta maçında kritik mücadelede Marsilya'yı ağırlayan yeşil-beyazlılar, 82. dakikada Nejc Skubic'in golüyle 1-0 öne geçse de son dakikada Wilfred Moke'nin kendi kalesine attığı golle yıkıldı ve büyük avantaj elde etmenin kapısından döndü.

UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... MARSILYA-SALZBURG MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

VITORIA GUIMARAES'İN AVRUPA KARNESİ

Geçen sezon ligde topladığı 62 puanla Benfica, Porto, Sporting Lizbon'un ardından ligi 4. sırada tamamlayan Portekiz temsilcisi, Portekiz Kupası'nda finale yükselmiş ancak Benfica'ya 2-1 mağlup olmuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara doğrudan katılan Guimaraes, gruptaki ilk mücadelesinde Salzburg'la 1-1 berabere kaldı.

GUIMARAES'İN KARNESİ KÖTÜ! Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanabilen Guimaraes bu mücadelelerde 3 beraberlik 8 mağlubiyet elde etti. Portekiz temsilcisi, bu süreçteki hiçbir karşılaşmada iki ya da daha fazla gol atamadı.

2. mücadelesinde Konyaspor'a mağlup olan Portekiz temsilcisi, 3. haftada da 2-1'lik skorla Marsilya'ya mağlup oldu. Guimaraes gruptaki ilk puanını Marsilya'yı içeride 1-0 yenerek aldı. Portekiz ekibi, 5. hafta mücadelesinde Salzburg'a 3-0 mağlup oldu.

AVRUPA'DA 12. MAÇ

Atiker Konyaspor, Avrupa kupalarında 12. randevusuna çıkıyor. Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Türk ekibi, bu maçlarda attığı 5 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.

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