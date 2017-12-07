Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 6. ve son maçında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e konuk oluyor. 5 puanla üçüncü sırada yer alan Konyaspor, bir üst tura yükselmek için rakibini yenmek zorunda!
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VITORIA GUIMARAES: 0 - ATİKER KONYASPOR: 1 (15 ' Bourabia)
(İlk yarı oynanıyor...)
SAAT: 23:05
HAKEM: Daniel Siebert
STAT: Dom Afonso Henriques
YAYIN: Tivibuspor 2
GUIMARAES: Renato, Henrique, Raphael, Garcia, Rocha, Ramos, Hurtado, Celis, Heldon, Vigario, Martins
YEDEKLER: Miguel, Miranda, Moreno, Aurelio, Estupinan, Ferreira, Sturgeon
TEKNİK DİREKTÖR: Pedrp Martins
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Ali, Selim, Moke, Ferhat, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Vedat, Musa, Bourabia, Evouna
YEDEKLER: Carlgren, Filipovic, Skubic, Milosevic, Fofana, İsmail, Friday Eze
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek
KONYASPOR'UN AVRUPA SERÜVENİ
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Atiker Konyaspor, I Grubu'na düştü. Yeşil-beyazlılar gruptaki ilk mücadelesinde Fransa'nın Marsilya ekibine 1-0 mağlup oldu. Temsilcimiz, 2. maçında Vitoria Guimaraes'i içeride 2-1 mağlup ederek kulüp tarihinde Avrupa'daki ilk 3 puana ulaştı. Konyaspor, 3. maçında Avusturya temsilcisi Red Bull Salzburg'u ağırladı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Konyaspor, Salzburg'la ikinci maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve puanını 4'e yükseltti. 5. hafta maçında kritik mücadelede Marsilya'yı ağırlayan yeşil-beyazlılar, 82. dakikada Nejc Skubic'in golüyle 1-0 öne geçse de son dakikada Wilfred Moke'nin kendi kalesine attığı golle yıkıldı ve büyük avantaj elde etmenin kapısından döndü.
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... MARSILYA-SALZBURG MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
VITORIA GUIMARAES'İN AVRUPA KARNESİ
Geçen sezon ligde topladığı 62 puanla Benfica, Porto, Sporting Lizbon'un ardından ligi 4. sırada tamamlayan Portekiz temsilcisi, Portekiz Kupası'nda finale yükselmiş ancak Benfica'ya 2-1 mağlup olmuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara doğrudan katılan Guimaraes, gruptaki ilk mücadelesinde Salzburg'la 1-1 berabere kaldı.
2. mücadelesinde Konyaspor'a mağlup olan Portekiz temsilcisi, 3. haftada da 2-1'lik skorla Marsilya'ya mağlup oldu. Guimaraes gruptaki ilk puanını Marsilya'yı içeride 1-0 yenerek aldı. Portekiz ekibi, 5. hafta mücadelesinde Salzburg'a 3-0 mağlup oldu.
AVRUPA'DA 12. MAÇ
Atiker Konyaspor, Avrupa kupalarında 12. randevusuna çıkıyor. Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Türk ekibi, bu maçlarda attığı 5 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.
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