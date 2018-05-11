Guingamp - Marsilya karşılaşma önü

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Guingamp, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Marsilya takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. 46 puanlı Guingamp 11. sırada bulunuyor, Marsilya 73 puana sahip ve 4. sırada. Guingamp, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Marsilya son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 134. İddaa'da Guingamp kazanır 3.75, berabere biter 3.50, Marsilya kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Guingamp son hafta oynanan Metz maçında 2-2 berabere kaldı.

Marsilya ise Bastia karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Guingamp, evinde 8 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 21 gol yedi.

Marsilya, dış sahada 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Marsilya 33 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.