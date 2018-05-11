Guizhou Toro - Shanghai East Asia rakamlar

Guizhou Toro ve Shanghai East Asia, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:00. 3 puanlı Guizhou Toro 16. sırada bulunuyor, Shanghai East Asia 19 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Guizhou Toro, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Shanghai East Asia, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 184 kodlu maçı oynayanlar; Guizhou Toro galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.30, Shanghai East Asia galibiyet oranı 1.70. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Guizhou Toro önceki hafta Yanbian mücadelesinde 3-0 yenildi.

Shanghai East Asia ise Jiangsu Shuntian karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Guizhou Toro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Guizhou Toro, kendi sahasında 5 gol attı, 13 gol yedi.

Shanghai East Asia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shanghai East Asia, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.