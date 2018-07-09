Gül Erkoçlar kimdir

Geçtiğimiz hafta sonu bir kez daha Erkoçlar ailesi gündeme geldi. Pazar günü bir anda gündemi sallayan "Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirdi" haberleri ve sonrasında sosyal medyada pek çok yorumla karşılandı.

GÜL ERKOÇLAR KİMDİR?

Sema-Engin Erkoçlar çiftinin Nil, Nur ve Gül adında üç kızı oldu. Türkiye, Nil Erkoçlar'ı dizi oyuncusu olarak tanıdı. 2013 yılının şubat ayında Nil Erkoçlar'ın ameliyatla erkek olduğu ortaya çıktı.

Eskiden iki kız kardeş olan Rüzgar ve Görkem Batu Erkoçlar, şimdi hayatlarına iki erkek kardeş olarak devam ediyor. Ailece sürekli bir araya geliyorlar.

Görkem Batu Erkoçlar, özel bir firmada grafik tasarımcı olarak çalışıyor. Görkem Batu Erkoçlar'ın bir de kız arkadaşı var.