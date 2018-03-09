Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, 11 yıllık eşi Murat Saygı'dan anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Gül Gölge, dava sonrası Nişantaşı'nda görüntülemiş, davalık olduğu Elif-Kerem Gönlüm'ün boşanmalarında hiçbir etkileri olmadığını söylemişti.

Sözlerine daha sonra, "Kene gibi yapıştılar" şeklinde devam eden Gölge'ye, bu sözlerinden sonra kendisine tepki gelip gelmediği sorulunca, "Az bile söylemişim" karşılığını verdi. Ünlü sunucu, daha sonra yürüyüşüne devam etti.