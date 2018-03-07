HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, alyansını çıkarmadığı görülen sunucu, ilk açıklamasında evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen ve davalık olduğu Kerem-Elif Gönlüm çiftini hedef aldı:

"O iki şahıs hayatımızda yapış yapış kene gibi oldular. Biten evliliğimizin o isimlerle alakası yok. Yıllardır yüzlerini görmüyorum. Sadece o hanımla bir davette karşılaştık. Bizim hayatımıza etki edecek kimlikte isimler değiller."